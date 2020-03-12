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Организаторы Уимблдона готовы отменить турнир, если не будут допущены зрители

Организаторы Уимблдона готовы отменить турнир, если не будут допущены зрители
Теннис / WTA 0

Организаторы Уимблдона готовы отменить турнир, если будет объявлено, что соревнования из-за угрозы распространения коронавируса можно провести только без зрителей, сообщает Daily Mail. Все зрители, которые приобретут билеты заранее, смогут получить компенсацию.

Ранее были отменены «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и финальная стадия Кубка Федерации. Также появилась информация о том, что руководство ATP-тура одобрило отмену соревнований на ближайшие шесть недель.

Уимблдон стартует 29 июня. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и румынка Симона Халеп.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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