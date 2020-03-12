Хачанов: улыбайся, несмотря ни на что

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фотографии с тренировки в Индиан-Уэллсе (США) и призвал не унывать в любой ситуации. Ранее стало известно, что местный «Мастерс» не состоится из-за угрозы распространения коронавируса.

«Тренировки делают тебя лучше. Улыбайся, несмотря ни на что», — написал Хачанов.

Фото доступны в «инстаграме» Карена Хачанова.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Карен Хачанов за карьеру выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде. В 2016 году он завоевал титул в Чэнду, в 2018 году победил в Марселе, Париже и на Кубке Кремля. В рейтинге ATP 23-летний уроженец Москвы занимает 15-ю строчку.

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