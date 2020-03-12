Источник: ATP может отменить турниры на ближайшие 10 недель

Мужские теннисные турниры могут быть отменены на ближайшие 10 недель из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает The Guardian. В частности, вслед за «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе (США) не состоится турнир аналогичной категории в Майами (США).
Руководство ATP провело срочные телефонные переговоры с организаторами турниров и сегодня, 12 марта, должно официально объявить об изменениях в календаре.
Ранее также был отменён финальный этап Кубка Федерации в Будапеште, запланированный на апрель.
Под угрозой проведение турниров в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Хьюстоне, Марракеше, Барселоне, Будапеште, Эшториле, Мюнхене, Женеве и Лионе.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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