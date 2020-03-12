«Мастерс» в Майами отменён из-за коронавируса по решению мэра города

Мэр Майами принял решение об отмене соревнований категории «Мастерс» в Майами (США) из-за распространения в штате коронавируса. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте мэрии города.
Проведение Miami Open было запланировано на период с 24 марта по 3 апреля. Действующим победителем мужских соревнований является швейцарец Роджер Федерер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Джона Иснера — 6:1, 6:4. Чемпионкой соревнований в женском разряде в 2019 году стала австралийка Эшли Барти, в финале победившая чешку Каролину Плишкову — 7:6 (7:1), 6:3.
Ранее стало известно о переносе из-за коронавируса финальной стадии Кубка Федерации — 2020. Были отменены также «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) и предстоящий розыгрыш соревнований категории International в Праге (Чехия).
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