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«Мастерс» в Майами отменён из-за коронавируса по решению мэра города

«Мастерс» в Майами отменён из-за коронавируса по решению мэра города
Теннис / WTA 0

Мэр Майами принял решение об отмене соревнований категории «Мастерс» в Майами (США) из-за распространения в штате коронавируса. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте мэрии города.

Проведение Miami Open было запланировано на период с 24 марта по 3 апреля. Действующим победителем мужских соревнований является швейцарец Роджер Федерер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Джона Иснера — 6:1, 6:4. Чемпионкой соревнований в женском разряде в 2019 году стала австралийка Эшли Барти, в финале победившая чешку Каролину Плишкову — 7:6 (7:1), 6:3.

Ранее стало известно о переносе из-за коронавируса финальной стадии Кубка Федерации — 2020. Были отменены также «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) и предстоящий розыгрыш соревнований категории International в Праге (Чехия).

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