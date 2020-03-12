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ATP приостановила проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за коронавируса

ATP приостановила проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за коронавируса
Теннис / ATP 0

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила о приостановлении всех турниров под своей эгидой на ближайшие шесть недель. Решение, опубликованное на официальном сайте организации, принято в связи с распространением по всему миру коронавируса.

Таким образом, отменены ближайшие розыгрыши соревнований в Хьюстоне (США), Будапеште (Венгрия), Марракеше (Марокко), Барселоне (Испания) и Монте-Карло (Монако). Также запрет касается соревнований категории «Челленджер». Предварительно запрет будет снят 20 апреля.

«Было непросто принимать это решение. Мы знаем, какие потери понесут игроки, болельщики и организаторы соревнований, однако мы считает это ответственным действием, которое необходимо предпринять в настоящее время для защиты здоровья и безопасности наших игроков, персонала, всего теннисного сообщества и общественного здравоохранения перед лицом этой глобальной пандемии», — заявил глава АТР Андреа Гауденци.

Ранее стало известно об отменах розыгрышей турниров категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) и Майами (США). Также в назначенные сроки не состоится финальная стадия командный соревнований Кубка Федерации.

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