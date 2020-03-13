Четвертьфиналист ТБШ — об отмене турниров: могу ни разу не проиграть на грунте в этом году

Четвертьфиналист двух турниров «Большого шлема» в парном разряде британский теннисист Кен Скупски прокомментировал решение ATP приостановить проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за угрозы распространения коронавируса.
«2020-й может стать годом, в котором я ни разу не проиграю на грунте», — написал Скупски в своём «твиттере», добавив хештег «Надальски».
Отменены ближайшие розыгрыши соревнований в Майами (США), Хьюстоне (США), Будапеште (Венгрия), Марракеше (Марокко), Барселоне (Испания) и Монте-Карло (Монако). Также запрет касается соревнований категории «челленджер». Предварительно соревнования могут возобновиться 20 апреля.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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