Тим отреагировал на отмену турниров ATP на ближайшие шесть недель
Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал решение ATP приостановить проведение турниров на ближайшие шесть недель из-за угрозы распространения коронавируса. В частности, не состоятся американские «Мастерсы» — в Индиан-Уэллсе и Майами.
«К сожалению, мы вынуждены собираться и уезжать без выступления на американских турнирах. Мне очень жаль болельщиков и людей, которые целый год упорно работают, чтобы сделать эти турниры особенными и уникальными.
В настоящий момент мы должны принять это решение и сделать всё возможное, чтобы беречь здоровье и оставаться в безопасности. С нетерпением жду возможности вновь ударить по мячу. Буду держать вас в курсе, когда сам получу новую информацию", — написал Тим в своём «твиттере».
Четвертьфиналист ТБШ — об отмене турниров: могу ни разу не проиграть на грунте в этом году
Майами тоже не будет! Теннисисты зря летали в США
Надаль раньше всех вернулся из Америки, улетел Джокович. Но организаторы турнира в Майами долго не заявляли об отмене из-за коронавируса.
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