Бывший тренер Федерера отреагировал на критику в адрес Джоковича за решение покинуть США
Пол Аннакон, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, отреагировал на критику в адрес серба Новака Джоковича за решение срочно покинуть США до официального объявления об отмене «Мастерса» в Майами. В частности, американец Ноа Рубин написал: „Остаться в тени — это распространено в нашем мире. Давайте и дальше сообщать только избранным о том, что происходит. Другие пусть гадают“.
Вчера, 12 марта, ATP приостановила проведение соревнований на ближайшие шесть недель из-за угрозы распространения коронавируса.
«У меня есть скрытое подозрение о том, что как президент совета игроков он первым узнаёт о том, когда принимается решение, и часто оно отличается от того, что объявлено», — цитирует Аннакона Daily Express.
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Майами тоже не будет! Теннисисты зря летали в США
Надаль раньше всех вернулся из Америки, улетел Джокович. Но организаторы турнира в Майами долго не заявляли об отмене из-за коронавируса.
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