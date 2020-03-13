Бывший тренер Федерера отреагировал на критику в адрес Джоковича за решение покинуть США

Пол Аннакон, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, отреагировал на критику в адрес серба Новака Джоковича за решение срочно покинуть США до официального объявления об отмене «Мастерса» в Майами. В частности, американец Ноа Рубин написал: „Остаться в тени — это распространено в нашем мире. Давайте и дальше сообщать только избранным о том, что происходит. Другие пусть гадают“.

Вчера, 12 марта, ATP приостановила проведение соревнований на ближайшие шесть недель из-за угрозы распространения коронавируса.

«У меня есть скрытое подозрение о том, что как президент совета игроков он первым узнаёт о том, когда принимается решение, и часто оно отличается от того, что объявлено», — цитирует Аннакона Daily Express.

Дэвенпорт заступилась за Джоковича, которого раскритиковали за решение срочно покинуть США