Медведев: нет ни малейших предположений, сколько продлится пауза
Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об отмене ближайших турниров из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее ATP приняла решение отменить турниры, запланированные на ближайшие шесть недель.
«Я не влияю на эти решения, и неизвестно, сколько это будет продолжаться, что будет в мире происходить, поэтому у меня нет даже малейших предположений на этот счёт. Естественно, самое главное – оставаться здоровым, это главный приоритет.
Какие эмоции испытываю? Самое главное, чтобы все близкие были здоровы, чтобы меньше людей заболевали этим вирусом. Будем надеяться, что ситуация пойдёт к лучшему, потому что все меры для этого вроде предпринимаются», — приводит слова Медведева Eurosport.
ATP приостановила проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за коронавируса
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