Медведев: нет ни малейших предположений, сколько продлится пауза

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об отмене ближайших турниров из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее ATP приняла решение отменить турниры, запланированные на ближайшие шесть недель.

«Я не влияю на эти решения, и неизвестно, сколько это будет продолжаться, что будет в мире происходить, поэтому у меня нет даже малейших предположений на этот счёт. Естественно, самое главное – оставаться здоровым, это главный приоритет.

Какие эмоции испытываю? Самое главное, чтобы все близкие были здоровы, чтобы меньше людей заболевали этим вирусом. Будем надеяться, что ситуация пойдёт к лучшему, потому что все меры для этого вроде предпринимаются», — приводит слова Медведева Eurosport.