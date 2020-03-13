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Медведев: планирую ли вернуться в Москву? Нет, я возвращаюсь в Монако, там безопасно

Медведев: планирую ли вернуться в Москву? Нет, я возвращаюсь в Монако, там безопасно
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, давали ли ему в ATP рекомендации для защиты от коронавируса.

«Естественно, как и все медиа дают. Всё равно всё сводится к тому, чтобы не здороваться ни с кем за руку и чаще мыть руки. Понятное дело, что есть больше рекомендаций, но это самое главное», — приводит слова Медведева Eurosport.

Уроженец Москвы также сообщил о ближайших планах.

«Планирую ли вернуться в Москву, где случаев заражения меньше, чем в Европе и США? Нет, я возвращаюсь сейчас в Монако. Там, если я правильно смотрел, всего лишь один подтверждённый случай коронавируса, и это было ещё до того, как я улетел. Думаю, там безопасно», — сказал россиянин.

Вчера, 12 марта, ATP отменила турниры на предстоящие шесть недель из-за угрозы распространения коронавируса.

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