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Из-за коронавируса турнир WTA в Штутгарте будет отменён

Из-за коронавируса турнир WTA в Штутгарте будет отменён
Теннис / WTA 0

Организаторы отменят турнир WTA в Штутгарте (Германия) из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Bild. В Штутгарте действуют специальные меры по защите от пандемии коронавируса, ограничивающие массовые мероприятия.

По данным источника, титульный спонсор турнира Porsche и WTA хотели провести соревнования без зрителей, но потом полностью отказались от этих планов. Турнир в Штутгарте должен был стартовать 20 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

Из-за вспышки коронавируса во всём мире отменяются соревнования. Так, уже приостановлены ведущие футбольные чемпионаты, НБА, НХЛ, баскетбольная Евролига, Лига чемпионов, Лига Европы и прочие соревнования.

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