Из-за коронавируса турнир WTA в Штутгарте будет отменён

Организаторы отменят турнир WTA в Штутгарте (Германия) из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Bild. В Штутгарте действуют специальные меры по защите от пандемии коронавируса, ограничивающие массовые мероприятия.
По данным источника, титульный спонсор турнира Porsche и WTA хотели провести соревнования без зрителей, но потом полностью отказались от этих планов. Турнир в Штутгарте должен был стартовать 20 апреля.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.
Из-за вспышки коронавируса во всём мире отменяются соревнования. Так, уже приостановлены ведущие футбольные чемпионаты, НБА, НХЛ, баскетбольная Евролига, Лига чемпионов, Лига Европы и прочие соревнования.
- 14 марта 2020
-
10:06
- 13 марта 2020
-
22:22
-
20:01
-
16:27
-
15:12
-
14:50
-
13:13
-
12:13
-
11:35
-
10:10
-
09:09
- 12 марта 2020
-
23:40
-
19:30
-
17:45
-
17:37
-
16:30
-
15:10
-
14:15
-
14:00
-
13:09
-
12:14
-
11:26
-
10:11Джокович покинул США Фото
-
09:37
-
09:04
-
08:45
-
02:12
-
00:09
- 11 марта 2020
-
23:16
-
22:46
-
19:53
-
19:38
-
18:54
-
16:56
-
15:11