«Поездка оказалась такой же короткой, как моё платье». Павлюченкова — об отмене турниров

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отреагировала на отмену турниров из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее было объявлено об отмене престижных турниров в Индиан-Уэллсе и Майами (США). Предполагается, что в ближайшие шесть недель не будет никаких соревнований.

«Эта поездка оказалась такой же короткой, как моё платье. Чувства по поводу отмены тенниса на шесть недель…» — написала Павлюченкова в «Инстаграме», выложив фото из Индиан-Уэллса в красном платье.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Павлюченковой.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

Из-за вспышки коронавируса во всём мире отменяются соревнования. Так, уже приостановлены ведущие футбольные чемпионаты, НБА, НХЛ, баскетбольная Евролига, Лига чемпионов, Лига Европы и прочие соревнования.