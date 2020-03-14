Хачанов: верю, что в ближайшее время человечество победит коронавирус

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что из-за объявленной пандемии коронавируса, повлекшей за собой остановку всех мужских теннисных турниров на шесть недель, он получил время на общение с полугодовалым сыном.
«Сейчас я вернулся домой в Россию. Объявлена пандемия коронавируса, все теннисные турниры остановлены на шесть недель, ситуация никого не оставляет равнодушным. Здоровье и жизни людей — самое важное. Оставайтесь со своей семьей и близкими при возможности дома. Верю, что в ближайшее время человечество победит этот вирус и ситуация изменится в лучшую сторону», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Карена Хачанова.
На этой неделе Хачанов должен был принять участие в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который из-за коронавируса был отменён.
- 14 марта 2020
-
21:16
-
12:20
-
12:13
-
10:06
- 13 марта 2020
-
22:22
-
20:01
-
16:27
-
15:12
-
14:50
-
13:13
-
12:13
-
11:35
-
10:10
-
09:09
- 12 марта 2020
-
23:40
-
19:30
-
17:45
-
17:37
-
16:30
-
15:10
-
14:15
-
14:00
-
13:09
-
12:14
-
11:26
-
10:11Джокович покинул США Фото
-
09:37
-
09:04
-
08:45
-
02:12
-
00:09
- 11 марта 2020
-
23:16
-
22:46
-
19:53
-
19:38