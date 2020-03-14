Хачанов: верю, что в ближайшее время человечество победит коронавирус

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что из-за объявленной пандемии коронавируса, повлекшей за собой остановку всех мужских теннисных турниров на шесть недель, он получил время на общение с полугодовалым сыном.

«Сейчас я вернулся домой в Россию. Объявлена пандемия коронавируса, все теннисные турниры остановлены на шесть недель, ситуация никого не оставляет равнодушным. Здоровье и жизни людей — самое важное. Оставайтесь со своей семьей и близкими при возможности дома. Верю, что в ближайшее время человечество победит этот вирус и ситуация изменится в лучшую сторону», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Карена Хачанова.

На этой неделе Хачанов должен был принять участие в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который из-за коронавируса был отменён.