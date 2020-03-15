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Шварцман: у игроков топ-100 есть чат в WhatsApp. В него скидывают мемы о коронавирусе

Шварцман: у игроков топ-100 есть чат в WhatsApp. В него скидывают мемы о коронавирусе
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист 13-я ракетка мира Диего Шварцман рассказал, как профессиональные игроки контактируют во время паузы, объявленной АТР из-за пандемии коронавируса.

«У игроков из топ-100 есть чат в WhatsApp, в котором очень много пишет Новак Джокович. Ещё многие присылают мемы о коронавирусе, смеёмся все вместе. Помимо Джоковича активно пишет Вашек Поспишил — они дают разные голосования, например», — цитирует Шварцмана Club Octubre 947.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 150 тыс. человек, в России — 47.

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