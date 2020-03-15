Зверев попросил порекомендовать сериалы для просмотра. Кажется, он определился с выбором

Немецкий теннисист Александр Зверев, учитывая отмену теннисных турниров по всему миру, попросил своих подписчиков в «Твиттере» посоветовать различные телешоу и сериалы.
Среди многих вариантов были и юмористические. Так, фан-аккаунт Александра посоветовал ему пересмотреть финал Итогового турнира АТР 2018 года, в котором теннисист обыграл Новака Джоковича. «Отличный вариант», — ответил Зверев.
На совет посмотреть сериал «Побег из тюрьмы» немец ответил: «Отлично», — однако выбор, вероятно, остановил на сериале «Острые козырьки». После неоднократного упоминания сериала в комментариях Александр написал: «Нужно глянуть. Вокруг только и говорят об этом сериале».
Напомним, руководство АТР приняло решение приостановить проведение турниров под своей эгидой до конца апреля.
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