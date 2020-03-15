Мама Циципаса: его слова о родителях – часть процесса взросления

Мама греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова прокомментировала своё выступление на пресс-конференции на турнире в Дубае, где она раскритиковала сына, заявившего, что иногда он устаёт от родителей.
«Думаете, он удивился? За день до этого он сказал, что его родители слишком вовлечены в его жизнь. Думаю, он говорил про теннисную жизнь. Это правда, мы проводим много времени вместе. Я понимаю, что ему хочется больше самостоятельности, но в будущем ему и так придётся принимать большинство решений самому.
С нами он спокойнее, потому что мы хорошо знаем его привычки и во всём его поддерживаем. Он чувствует, что мы его любим, и это тоже очень важно.
Для меня его слова – часть процесса взросления. С возрастом он станет реже говорить такие вещи», — приводит слова Сальниковой пресс-служба ATP.
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