Андрееску: стала зависима от Netflix. Это лучшая терапия для меня!

Чемпионка US Open, 19-летняя канадка Бьянка Андрееску, рассказала, что во время реабилитации от травмы полюбила смотреть фильмы и сериалы от американской развлекательной компании Netflix.

Теннисистка не выходила на корт из-за травмы колена с октября 2019 года. Её возвращение планировалось на турнире в Майами, который был отменён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Я восстанавливаюсь изо дня в день, с каждым днем всё лучше и лучше. Очень рада этому. Реабилитация была длительной, я хорошо укрепила колено.

Чем я отвлекалась? Я стала зависима от Netflix, хотя не думаю, что это хорошо. Но это лучшая терапия для меня!» — приводит слова Андрееску Tennis365.

Из-за коронавируса все турниры WTA на ближайшие пять недель отменены, что поможет канадке войти в форму к «Ролан Гаррос» и Уимблдону.