Казахстанская теннисистка Шведова помещена в карантин

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова помещена в карантин в больнице в Нур-Султане (Казахстан). Об этом 32-летняя спортсменка сообщила в своём «инстаграме».

«Многие в Казахстане, наверное, слышали про рейс из Москвы в Нур-Султан 12 марта и что на том рейсе была пассажирка, летевшая из Милана, у которой обнаружился коронавирус. Так вот, я была на том рейсе, летела домой к семье из Калифорнии после того, как отменили Индиан-Уэллс. Вскоре после прилёта меня поместили в стационарный карантин, как и всех пассажиров того рейса», – написала Шведова.

Пост доступен в "инстаграме" Ярославы Шведовой.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.