Беккер: Маррей ещё сможет побороться с лучшими теннисистами мира

Олимпийский чемпион, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил шансы Энди Маррея на успешное выступление после возвращения в спорт.

«Если Энди сможет остаться в форме, я думаю, он будет способен бороться с лучшими игроками мира. Ему придётся быть терпеливым, что очень тяжело, когда пропускаешь много тенниса. Ему придётся укрепить физическую форму, это можно сделать только тренируясь на корте и играя на турнирах. Чем больше турниров он проведёт, тем больше будет играть с лучшими теннисистами мира на регулярной основе. Энди 32 года, пока что время на его стороне.



Признаюсь, когда Энди снялся с Australian Open, я боялся за него. Нет ничего хуже для спортсмена, чем завершить карьеру из-за травмы. Это произошло со мной и с большинством из нас», – приводит слова Беккера Mirror.