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Дядя Надаля: Рафаэлю было сложнее тренироваться со мной, чем выигрывать турниры

Дядя Надаля: Рафаэлю было сложнее тренироваться со мной, чем выигрывать турниры
Теннис / ATP 0

Тони Надаль, бывший тренер и дядя испанца Рафаэля Надаля, рассказал, какие методы он применял во время работы со второй ракеткой мира.

«Я всегда просил его делать всё возможное, будь это большой турнир или обычная тренировка. Ему было сложнее тренироваться со мной, чем выигрывать турниры, и в итоге эти высокие требования помогли ему развить его потенциал на максимум. Признаюсь, иногда я был слишком жёстким с ним. Я всегда требовал от него немного большего, чтобы он почувствовал давление и спрос.

Очевидно, он стал лучшим благодаря не только его таланту и стараниям, но и способности работать каждый день с колоссальной отдачей», – приводит слова Тони Надаля Ubitennis.

На данный момент Надаль тренируется под руководством Франсиско Ройга и Карлоса Мойи.

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