Жители Италии не скучают во время карантина и играют в теннис, не выходя из дома. Видео

Победитель трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, олимпийский чемпион 2008 года в парном разряде швейцарский теннисист Стэн Вавринка ретвитнул видео, записанное итальянскими любителями тенниса. В Италии действует карантин, поэтому поклонникам спорта пришлось играть в теннис через окно, не покидая дома.

«Готовимся к чемпионату мира по оконному теннису», – подписано видео.

Посмотреть видео можно по ссылке.

Все спортивные первенства в Италии приостановлены из-за пандемии коронавируса. В стране введён карантин, работают только супермаркеты и аптеки.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.

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