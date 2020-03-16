Шарапова рассказала, о чём будет скучать после завершения карьеры

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова, в феврале объявившая о завершении карьеры, рассказала о важности выступления в World Team Tennis.

«Я была частью World Team Tennis, ещё когда была маленькой девочкой, а также когда выигрывала мэйджоры и первые крупные турниры. Этот турнир дал мне опыт, который был так нужен в том возрасте. Я переезжала из города в город и каждый день играла. Помню, как покинула WTT и выиграла небольшой турнир WTA. Это было началом моей карьеры. Я благодарна за возможность всё ещё выходить на корт здесь», — сказала Шарапова в интервью пресс-службе World Team Tennis.

Бывшая первая ракетка мира также прокомментировала решение завершить выступления.

«Я рада предоставить своему телу отдых. Это были долгие 28 лет моей жизни. После объявления о завершении карьеры было так много эмоций. Мне понадобилось немало времени, чтобы написать то эссе. Никогда не бывает легко покинуть то, что любишь. У меня было немало невероятных моментов, были и тяжёлые. Я всё ещё люблю игру. Но для каждого спортсмена приходит время уходить.

Больше всего буду скучать по соревнованиям. Я очень любила работать со своей командой. Мне так повезло с ними — тренерами, физиотерапевтами, спарринг-партнёрами. Это феноменальные люди, которых я могу назвать своими друзьями. Я всё ещё могу позвонить им и прекрасно пообщаться. Моменты побед, матчболов, поражений и необходимость обдумать произошедшее к следующему матчу — это лучшая часть игры», — сказала Шарапова.

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