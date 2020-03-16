Судьба грунтового турнира WTA в Страсбурге определится в течение двух недель

Директор грунтового турнира WTA в Страсбурге (Франция) Дени Нежелен заявил, что решение по турниру будет принято в течение двух недель.
«Каждый день появляется новая информация. Не стоит паниковать. Я свяжусь с WTA, моими коллегами и организаторами других грунтовых турниров по телефону. Я думаю, WTA примет решение в ближайшие дни, однако женские турниры не в такой ситуации, как розыгрыш среди мужчин.
Я больше верю в рассмотрение вариантов для каждого отдельного случая, всё зависит от ситуации в конкретной стране. Мы прорабатывали различные варианты три недели и однозначно примем решение в течение 15 дней», – приводит слова Нежелена Tennis World USA.
Турнир в Страсбурге должен пройти с 16 по 23 мая.
Ранее в связи с пандемией коронавируса были отменены турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, Чарльстоне, Гвадалахаре, Боготе и Штутгарте.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.
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