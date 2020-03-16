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«Я вышлю тебе расчёску». Маррей пошутил над образом Вавринки

«Я вышлю тебе расчёску». Маррей пошутил над образом Вавринки
Теннис / ATP 0

Победитель трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, олимпийский чемпион 2008 года в парном разряде, швейцарский теннисист Стэн Вавринка опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме». В комментариях к публикации экс первая ракетка мира британец Энди Маррей пошутил над причёской Вавринки.

«Какой у тебя адрес? Я отправлю тебе расчёску. Если честно, у меня самого никогда её не было, как ты уже понял», – написал Маррей.

Посмотреть фото можно в официальном "инстаграме" Стэна Вавринки.

Вавринка ответил: «Весьма забавно слышать это от тебя. Отправь, пожалуйста, потому что сейчас я не могу купить её сам, все магазины закрыты».

В настоящий момент Маррей, который не принимал участия в турнирах с ноября 2019 года, восстанавливается после травмы. Ранее спортсмен перенёс операцию на бедре по замене сустава.

Вавринка: это трудные времена, но мы все должны оставаться сильными
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