«Я вышлю тебе расчёску». Маррей пошутил над образом Вавринки

Победитель трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, олимпийский чемпион 2008 года в парном разряде, швейцарский теннисист Стэн Вавринка опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме». В комментариях к публикации экс первая ракетка мира британец Энди Маррей пошутил над причёской Вавринки.
«Какой у тебя адрес? Я отправлю тебе расчёску. Если честно, у меня самого никогда её не было, как ты уже понял», – написал Маррей.
Посмотреть фото можно в официальном "инстаграме" Стэна Вавринки.
Вавринка ответил: «Весьма забавно слышать это от тебя. Отправь, пожалуйста, потому что сейчас я не могу купить её сам, все магазины закрыты».
В настоящий момент Маррей, который не принимал участия в турнирах с ноября 2019 года, восстанавливается после травмы. Ранее спортсмен перенёс операцию на бедре по замене сустава.
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