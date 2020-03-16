Защитник «Челси» Алонсо: я большой фанат Надаля, он отличный пример на корте и вне его

Защитник лондонского футбольного клуба «Челси» Маркос Алонсо рассказал, что является поклонником тенниса.
«Помимо футбола я бы назвал теннис и гольф своими любимыми видами спорта.
Я посещал финал Уимблдона в прошлом году, и это было потрясающе. Мне понравилось наблюдать за великолепной игрой двух величайших теннисистов в истории: Новака Джоковича и Роджера Федерера.
Однако моим любимым спортсменом на данный момент является другой теннисист – Рафаэль Надаль. Он является отличным примером на корте и вне его. Всё, что он сделал для Испании и всего спорта, просто невероятно. Я его большой фанат», – приводит слова Алонсо официальный сайт «Челси».
1 марта Надаль одержал победу на турнире в Акапулько (Мексика). Финал стал 122-м для испанца, а победа принесла ему 85-й титул в карьере.
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