Проведение турниров WTA приостановлено до 2 мая
Проведение соревнований WTA приостановлено до 2 мая из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте тура.
«В связи с продолжением распространения коронавируса турниры WTA в Штутгарте, Стамбуле и Праге не пройдут в запланированные даты. Мы сожалеем, что это коснулось наших преданных болельщиков, теннисистов, спонсоров и всех, что причастен к женскому профессиональному теннису.
В настоящий момент тур приостановлен до 2 мая. Решение о проведении грунтовых турниров в Европе будет принято WTA на следующей неделе. Мы продолжим пристально следить за ситуацией и её влиянием на нынешний розыгрыш WTA», – сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что проведение турниров АТР приостановлено на ближайшие шесть недель.
Судьба грунтового турнира WTA в Страсбурге определится в течение двух недель
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