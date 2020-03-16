Проведение турниров WTA приостановлено до 2 мая

Проведение соревнований WTA приостановлено до 2 мая из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте тура.

«В связи с продолжением распространения коронавируса турниры WTA в Штутгарте, Стамбуле и Праге не пройдут в запланированные даты. Мы сожалеем, что это коснулось наших преданных болельщиков, теннисистов, спонсоров и всех, что причастен к женскому профессиональному теннису.



В настоящий момент тур приостановлен до 2 мая. Решение о проведении грунтовых турниров в Европе будет принято WTA на следующей неделе. Мы продолжим пристально следить за ситуацией и её влиянием на нынешний розыгрыш WTA», – сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что проведение турниров АТР приостановлено на ближайшие шесть недель.