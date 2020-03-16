Хенман: Маррей неоднократно доказывал, что может добиться чего-то, когда в него не верят

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман поделился мнением о соотечественнике Энди Маррее. Экс первая ракетка мира Маррей восстанавливается после очередной травмы. Ранее он перенёс операцию на бедре.

«Маррею уже 32 года, он не становится моложе. Конечно, ему будет сложно, ведь время не находится на его стороне. Но удивительно, что он смог вернуться и выиграть турнир в Антверпене. Это невероятное достижение. Я думаю, что он может стать ещё сильнее.

В то же время будет очень сложно набрать такую форму, чтобы бороться на протяжении семи матчей по пять сетов. Я говорю о возможности сразиться за титул на турнире «Большого шлема».

Впрочем, я уже неоднократно видел, как Энди Маррей успешно доказывал всем, что может добиться чего-то, когда в него не верят», — цитирует Хенмана Tennis World USA.