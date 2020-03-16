Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хенман: Маррей неоднократно доказывал, что может добиться чего-то, когда в него не верят

Хенман: Маррей неоднократно доказывал, что может добиться чего-то, когда в него не верят
Теннис / ATP 0

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман поделился мнением о соотечественнике Энди Маррее. Экс первая ракетка мира Маррей восстанавливается после очередной травмы. Ранее он перенёс операцию на бедре.

«Маррею уже 32 года, он не становится моложе. Конечно, ему будет сложно, ведь время не находится на его стороне. Но удивительно, что он смог вернуться и выиграть турнир в Антверпене. Это невероятное достижение. Я думаю, что он может стать ещё сильнее.

В то же время будет очень сложно набрать такую форму, чтобы бороться на протяжении семи матчей по пять сетов. Я говорю о возможности сразиться за титул на турнире «Большого шлема».

Впрочем, я уже неоднократно видел, как Энди Маррей успешно доказывал всем, что может добиться чего-то, когда в него не верят», — цитирует Хенмана Tennis World USA.

«Я вышлю тебе расчёску». Маррей пошутил над образом Вавринки
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020