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Вавринка предрёк рост популярности «оконного тенниса»

Вавринка предрёк рост популярности «оконного тенниса»
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка с иронией прокомментировал ситуацию, сложившуюся с угрозой распространения коронавируса в мире. Швейцарец ретвитнул видео, сделанное в Италии. На видео два человека играют в теннис, высунувшись в окна.

«Такой вот спорт в условиях самоизоляции. Люди готовятся к чемпионатам по оконному теннису», — написал Вавринка в своём «твиттере», ретвитнув видео ITF.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ITF.

Ранее руководство ATP сообщило об отмене турниров, которые должны были состояться в ближайшие шесть недель. Из-за угрозы распространения коронавируса не состоятся «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами.

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