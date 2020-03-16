Вавринка предрёк рост популярности «оконного тенниса»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка с иронией прокомментировал ситуацию, сложившуюся с угрозой распространения коронавируса в мире. Швейцарец ретвитнул видео, сделанное в Италии. На видео два человека играют в теннис, высунувшись в окна.

«Такой вот спорт в условиях самоизоляции. Люди готовятся к чемпионатам по оконному теннису», — написал Вавринка в своём «твиттере», ретвитнув видео ITF.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ITF.

Ранее руководство ATP сообщило об отмене турниров, которые должны были состояться в ближайшие шесть недель. Из-за угрозы распространения коронавируса не состоятся «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами.