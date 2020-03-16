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Тренер Федерера — об отмене теннисных турниров: шахматы спасут нас всех

Тренер Федерера — об отмене теннисных турниров: шахматы спасут нас всех
Теннис / WTA 0

Бывший теннисист Иван Любичич, являющийся в настоящее время тренером швейцарца Роджера Федерера, пошутил на тему отмены турниров из-за угрозы распространения коронавируса. Любичич предположил, что любителей спорта спасёт шахматный турнир претендентов, который будет проходить в Екатеринбурге.

«Шахматы спасут нас всех (или сведут с ума!) в ближайшее время. Завтра, я надеюсь, начнётся Международный турнир претендентов по шахматам. Победитель в декабре сыграет за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном. Это достаточно простые слова для тех, кто не любит шахматы. Всем оставаться дома!», — написал в своём «твиттере» Любичич.

Ранее стало известно, что теннисные турниры не будут проводиться в ближайшие шесть недель.

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