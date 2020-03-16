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Стрыцова показала, как тренируется в маске в парке

Стрыцова показала, как тренируется в маске в парке
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, занимающая второе место в рейтинге WTA в парном разряде, рассказала о тренировках в условиях угрозы распространения коронавируса. По словам Стрыцовой, она вынуждена заниматься в парках из-за закрытия спортивных залов в Чехии.

«Я должна продолжать выполнять свою работу. Мне нужно заниматься в спортзале, но он закрыт. Я просто не могу работать из дома. Поэтому мне приходиться тренироваться на улице, в парке.

В моём возрасте необходимо поддерживать форму. В противном случае я потом не смогу сдвинуться с места. Надеюсь, что никого не встречу без маски. Будьте внимательны к самим себе и окружающим! Не стесняйтесь носить маски», — написала Стрыцова в своём «инстаграме», выложив фото в маске.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» чешской теннисистки.

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