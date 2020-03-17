Гауфф начала собирать пожертвования на борьбу с коронавирусом

Американская теннисистка Кори Гауфф сообщила, что запустила сбор пожертвований на борьбу с коронавирусом. 16-летняя спортсменка рассчитывает внести свой вклад устранение проблемы.

«Кажется, что эпидемию невозможно победить, но каждый из нас может сделать свой вклад в борьбу за наше светлое будущее. Я решила, что буду собирать деньги, чтобы передать их для борьбы с коронавирусом», — написала Гауфф в своём «твиттере».

Изначально американка планирует собрать $ 5 тыс.

Ранее стало известно, что теннисные турниры не будут проводиться в ближайшие шесть недель. Сперва решение об отмене турниров приняла ATP. WTA не планировала отменять все турниры, оставив возможность решать организаторам соревнований. Но затем стало известно, что и женские турниры проводиться пока не будут.