Гауфф начала собирать пожертвования на борьбу с коронавирусом

Американская теннисистка Кори Гауфф сообщила, что запустила сбор пожертвований на борьбу с коронавирусом. 16-летняя спортсменка рассчитывает внести свой вклад устранение проблемы.
«Кажется, что эпидемию невозможно победить, но каждый из нас может сделать свой вклад в борьбу за наше светлое будущее. Я решила, что буду собирать деньги, чтобы передать их для борьбы с коронавирусом», — написала Гауфф в своём «твиттере».
Изначально американка планирует собрать $ 5 тыс.
Ранее стало известно, что теннисные турниры не будут проводиться в ближайшие шесть недель. Сперва решение об отмене турниров приняла ATP. WTA не планировала отменять все турниры, оставив возможность решать организаторам соревнований. Но затем стало известно, что и женские турниры проводиться пока не будут.
- 17 марта 2020
-
00:31
-
00:15
- 16 марта 2020
-
23:00
-
21:21
-
20:09
-
19:48
-
18:53
-
17:41
-
16:43
-
15:23
-
14:46
-
14:27
-
13:17
-
12:36
-
11:58
-
11:45
-
11:39
-
11:09
-
10:24
-
09:49
-
09:03
-
07:46
- 15 марта 2020
-
23:59
-
21:14
-
20:18
-
19:12
-
13:56
-
09:26
- 14 марта 2020
-
21:16
-
12:20
-
12:13
-
10:06
- 13 марта 2020
-
22:22
-
20:01
-
16:27