Кристи Ан — об отмене турниров: сразу чувствовалось, что присутствует тревога и паника

Американская теннисистка Кристи Ан, входящая в Совет игроков WTA, поделилась мнением о переносе турниров из-за угрозы распространения коронавируса. Спортсменка призналась, что теннисистам будет непросто пережить этот период.

«Этот период был сумасшедшим. Сложно поверить, что прошла всего неделя. Складывается впечатление, что мы уже прошли целую вечность. Совет игроков активно обсуждает ситуацию. У нас есть групповой чат, мы там постоянно общаемся.

Когда отменили турнир в Индиан-Уэллсе, все начали думать, что будет с турнирами в Майами и Чарльстоне, с остальным сезоном. Сразу чувствовалось, что присутствует тревога и паника.

Организаторы турниров поставлены в сложные условия, они потеряют много денег. Сейчас каждый находится в напряжении. Сейчас нет таких, кому было бы легко. Поэтому я понимаю, когда игроки ведут себя раздражённо. Иногда они не получают ответы на вопросы, поэтому так реагируют», — приводит слова Ан Tennis.com.