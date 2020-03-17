Федерер, Надаль и Джокович сыграли большую роль при принятии решения о приостановке тура

Победитель четырёх турниров «Большого шлема», член совета директоров ATP Марк Ноулз рассказал об участии «Большой тройки» в принятии решения о приостановке тура.
«Я думаю, что Федерер, Надаль и Джокович не получают заслуженного внимания. Нам невероятно повезло, что они были вовлечены в процесс.
Три величайших в истории теннисиста участвовали в принятии решения. Можно подумать, что Федерер и так пропускает турниры из-за травмы, но он был одним из первых, кто связался с нами и удостоверился, что работа идёт, и мы принимаем соответствующие решения», – приводит слова Ноулза Tennis Channel.
Нынешний розыгрыш ATP приостановлен на шесть недель из-за пандемии коронавируса. Таким образом, отменены ближайшие турниры в Хьюстоне (США), Будапеште (Венгрия), Марракеше (Марокко), Барселоне (Испания) и Монте-Карло (Монако).
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