Хаас: может, игрокам из «Большой тройки» стоит остановиться на 20 титулах на ТБШ

Директор турнира в Индиан-Уэллсе немецкий теннисист Томми Хаас, завершивший карьеру в марте 2018 года, оценил шансы игроков из «Большой тройки» пополнить коллекцию титулов на соревнованиях «Большого шлема». В активе швейцарца Роджера Федерера 20 таких трофеев, у испанца Рафаэля Надаля — 19, у серба Новака Джоковича — 17.

«Если к „Ролан Гаррос“ Надаль подойдёт в хорошей форме, то я не вижу, кто сможет победить его. Он завоевал уже 12 титулов там. Тим и Джокович могут доставить ему трудности, но обыграть его — это нечто другое. Он может выиграть свой 20-й титул на „Шлемах“ и, получив заряд уверенности, способен успешно сыграть на US Open и в Австралии.

Джокович непредсказуем, но правда в том, что в «Большой тройке» он самый молодой, так что у него есть запас. Федереру сложнее всего выиграть ещё один мэйджор. Его возможность предоставится на Уимблдоне. Роджер знает, что он выложится по полной. Может, им всем стоит остановиться на 20 титулах", — цитирует Хааса Marca.

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