Тренер Медведева: приостановка турниров повлияет на эмоциональное состояние теннисистов

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, как проходит подготовка теннисиста в условиях пандемии коронавируса. Нынешний розыгрыш ATP приостановлен на шесть недель. Отменены турниры в Хьюстоне (США), Будапеште (Венгрия), Марракеше (Марокко), Барселоне (Испания) и Монте-Карло (Монако).

«В ближайшие дни мы решим, что делать. В данный момент у нас с Данилом нет чёткого плана, которого мы придерживаемся. Мы не думаем о тренировках на корте, потому что пока всё не станет нормально, мы не хотим рисковать.



Когда теннис вернётся, спортсмены, которые лучше приспособятся к этой ситуации, будут иметь преимущество. Это повлияет на эмоциональное состояние многих теннисистов. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Сервары Live Tennis.