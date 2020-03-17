Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тренер Медведева: приостановка турниров повлияет на эмоциональное состояние теннисистов

Тренер Медведева: приостановка турниров повлияет на эмоциональное состояние теннисистов
Теннис / ATP 0

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, как проходит подготовка теннисиста в условиях пандемии коронавируса. Нынешний розыгрыш ATP приостановлен на шесть недель. Отменены турниры в Хьюстоне (США), Будапеште (Венгрия), Марракеше (Марокко), Барселоне (Испания) и Монте-Карло (Монако).

«В ближайшие дни мы решим, что делать. В данный момент у нас с Данилом нет чёткого плана, которого мы придерживаемся. Мы не думаем о тренировках на корте, потому что пока всё не станет нормально, мы не хотим рисковать.

Когда теннис вернётся, спортсмены, которые лучше приспособятся к этой ситуации, будут иметь преимущество. Это повлияет на эмоциональное состояние многих теннисистов. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Сервары Live Tennis.

Медведев: планирую ли вернуться в Москву? Нет, я возвращаюсь в Монако, там безопасно
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020