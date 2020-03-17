Иснер: что делать с рейтинговыми очками? Заморозить или пусть сгорают?
Американский теннисист Джон Иснер предложил обсудить ситуацию с рейтингом в связи с приостановкой турниров из-за угрозы распространения коронавируса.
«Задаю этот вопрос не потому, что я глухой, но больше из-за того, что здоровые споры могут быть забавными. Итак, теннисные болельщики, должны ли ATP и WTA заморозить рейтинговые очки на время перерыва в соревнованиях или пусть очки сгорают?» — написал Иснер в своём «твиттере».
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 6000 умерли.
Полуфиналистка US Open — об отмене турниров из-за коронавируса: мы ничего не заработаем!
Джокович — козёл отпущения? Первую ракетку мира обвинили в саботаже
Новак Джокович, как и Рафаэль Надаль, покинул США до принятия решения об отмене «Мастерса» в Майами. Но раскритиковали только серба.
Читайте также
- 17 марта 2020
-
12:29
-
12:18
-
11:34
-
10:59
-
10:34
-
09:54
-
09:26
-
09:06
-
00:31
-
00:15
- 16 марта 2020
-
23:00
-
21:21
-
20:09
-
19:48
-
18:53
-
17:41
-
16:43
-
15:23
-
14:46
-
14:27
-
13:17
-
12:36
-
11:58
-
11:45
-
11:39
-
11:09
-
10:24
-
09:49
-
09:03
-
07:46
- 15 марта 2020
-
23:59
-
21:14
-
20:18
-
19:12
-
13:56
Партнерский контент