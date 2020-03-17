Иснер: что делать с рейтинговыми очками? Заморозить или пусть сгорают?

Американский теннисист Джон Иснер предложил обсудить ситуацию с рейтингом в связи с приостановкой турниров из-за угрозы распространения коронавируса.

«Задаю этот вопрос не потому, что я глухой, но больше из-за того, что здоровые споры могут быть забавными. Итак, теннисные болельщики, должны ли ATP и WTA заморозить рейтинговые очки на время перерыва в соревнованиях или пусть очки сгорают?» — написал Иснер в своём «твиттере».

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 6000 умерли.

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