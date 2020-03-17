«Играть фьючерсы безопасно». Сандгрен пошутил об отмене турниров из-за коронавируса

55-я ракетка мира, четвертьфиналист Australian Open 2020 американец Теннис Сандгрен пошутил по поводу отмены теннисных турниров из-за коронавируса. В США жителей призывают не собираться группами более 10 человек, однако на турнирах серии «фьючерс» зачастую не работают линейные судьи и болбои, поэтому на корте присутствуют всего три человека: два теннисиста и арбитр на вышке.

«Правительство призывает не собираться группами более 10 человек, теперь считается, что играть фьючерсы безопасно», – написал Сандгрен в своём "твиттере".

Один из поклонников Сандгрена ответил: «Отлично, а то в последние 8 из 10 дней я беспокоился только о фьючерсах».

Нынешний розыгрыш ATP приостановлен на шесть недель из-за пандемии коронавируса. Таким образом, отменены ближайшие турниры в Хьюстоне (США), Будапеште (Венгрия), Марракеше (Марокко), Барселоне (Испания) и Монте-Карло (Монако).