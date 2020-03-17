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Фиш — Иснеру: пусть очки сгорают, тогда я сравняюсь с Федерером

Фиш — Иснеру: пусть очки сгорают, тогда я сравняюсь с Федерером
Теннис / ATP 0

Бывшие и нынешние игроки ATP-тура отреагировали на вопрос американца Джона Иснера о ситуации с рейтинговыми очками в связи с отменой турниров из-за угрозы распространения коронавируса. Победитель 15 турниров ATP в своём «твиттере» задал вопрос, как ATP и WTA следует поступить с очками в рейтинге — заморозить или позволить им сгореть?

Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года, капитан сборной США в Кубке Дэвиса Мэрди Фиш выступил за второй вариант: «Пусть сгорают. Тогда я опять сравняюсь с Федерером».

Четвертьфиналист Уимблдона-2000 американец Ян-Майкл Гэмбилл так оценил ситуацию: «Им определённо нужно что-то решить с очками. Это не зависит от ATP, но разумное решение принять можно».

«Поменять на очки за лучшие 18 турниров за 24 месяца, а не за 12?» — предложил Эван Кинг.

Британец Нил Скупски выступил за замораживание текущего рейтинга.

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