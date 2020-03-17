Директор турнира в Монте-Карло: мы не будем просить перенести турнир, вернёмся в 2021 году

Директор турнира в Монте-Карло (Монако) Желько Франулович прокомментировал отмену соревнований в связи с пандемией коронавируса.
«Отмена опечалила не только меня и моих коллег, которые усердно работали над подготовкой в этом году, но и спортсменов, которые любят наш турнир, наших партнёров, публику и зрителей по всему миру. Но в этом случае здоровье является приоритетом, мы не хотели рисковать.
Была ли возможность провести турнир без зрителей? Нет, в ATP приняли решение отменить турниры на шесть недель, не было другого возможного варианта. Это правильное решение, потому что здоровье теннисистов и зрителей – первостепенный вопрос. Ситуация повсеместно ухудшается. Через шесть недель мы увидим, что будет дальше.
Перенести турнир? Нет, мы не будем просить другие даты. Мы вернёмся 10 апреля 2021 года с предельно высокой мотивацией», – приводит слова Франуловича L’Equipe.
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