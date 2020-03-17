«Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции по теннису объявила о переносе турнира из-за угрозы коронавируса. «Ролан Гаррос» будет проходить с 20 сентября по 4 октября.
Ранее сообщалось, что ATP и WTA отменили турниры на ближайшие недели.
Предполагалось, что турнир начнётся 18 мая. Но организаторы опасаются, что к этому времени не удастся организовать соревнования.
«Это сложное, но смелое решение, которые мы приняли во время столь необычного периода. Мы должны поступать ответственно, должны проявлять солидарность в борьбе за здоровье и безопасность», — сказал президент Французской федерации тенниса Бернар Гудичелли.
Из-за переноса «Ролан Гаррос» будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария) и Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). Также в это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.
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