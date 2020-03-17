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«Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября

«Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября
Теннис / WTA 0

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции по теннису объявила о переносе турнира из-за угрозы коронавируса. «Ролан Гаррос» будет проходить с 20 сентября по 4 октября.

Ранее сообщалось, что ATP и WTA отменили турниры на ближайшие недели.

Предполагалось, что турнир начнётся 18 мая. Но организаторы опасаются, что к этому времени не удастся организовать соревнования.

«Это сложное, но смелое решение, которые мы приняли во время столь необычного периода. Мы должны поступать ответственно, должны проявлять солидарность в борьбе за здоровье и безопасность», — сказал президент Французской федерации тенниса Бернар Гудичелли.

Из-за переноса «Ролан Гаррос» будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария) и Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). Также в это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.

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