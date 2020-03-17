Халеп пожертвует медицинское оборудование на борьбу с коронавирусом

Румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что пожертвует медицинское оборудование для борьбы с угрозой распространения коронавируса. Спортсменка поблагодарила врачей за их вклад и призвала всех соблюдать безопасность.

«Мы очень благодарны медицинским работникам за их смелость в столь сложное время. Я хочу помогать свой стране, поэтому решила пожертвовать медицинское оборудование. Думайте о своей безопасности и заботьтесь друг о друге», — сказала Халеп в видеоролике в своём «твиттере».

Сегодня, 17 марта, стало известно о переносе Открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир перенесён на конец сентября из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее WTA и ATP отменили турниры на ближайшие недели.