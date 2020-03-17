Шварцман — о переносе «Ролан Гаррос»: и мы снова узнали об этом в «Твиттере»!

Аргентинский теннисист Диего Шварцман отреагировал на перенос Открытого чемпионата Франции по теннису на сентябрь 2020 года. Аргентинец выразил недовольство работой ATP.

«И мы снова узнали об этом в «Твиттере»!» — написал Шварцман.

Ранее теннисисты уже выражали недовольство в связи с тем, что обо всех переносах турниров они узнают в социальных сетях.

«Ролан Гаррос» будет проходить с 20 сентября по 4 октября. Предполагалось, что турнир начнётся 18 мая. Но организаторы опасаются, что к этому времени не удастся организовать соревнования.

Из-за переноса «Ролан Гаррос» будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария) и Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). Также в это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.