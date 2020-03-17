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Организаторы «Уимблдона» пока не планируют менять сроки проведения турнира

Организаторы «Уимблдона» пока не планируют менять сроки проведения турнира
Теннис / WTA 0

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) сообщил, что сроки проведения «Уимблдона» пока остаются прежними, несмотря на пандемию коронавируса. Ранее стало известно, что «Ролан Гаррос» был перенесён с мая на сентябрь, но в Великобритании пока не планируют следовать примеру французским коллег.

«Мы продолжаем мониторить ситуацию с коронавирусом. Плотно взаимодействуем с властями и организациями здравоохранения.

Продолжаем планировать проведение турнира на травяном газоне. Приоритетом для нас является обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников, сотрудников и фанатов. Будем и дальше следить за ситуацией», — говорится на сайте «Уимблдона».

Турнир «Большого шлема» должен проходить с 29 июня по 12 июля 2020 года.

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Французская федерация тенниса перенесла «Ролан Гаррос» не сентябрь. В эти сроки должны пройти турнир в Питере, Лэйвер Кап и другие.
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