Глава WTA был удивлён решением о переносе «Ролан Гаррос»

Стив Саймон, исполнительный директор WTA, не знал, что организаторы планируют перенести Открытый чемпионат Франции по теннису с мая на сентябрь, утверждает The New York Times. По данным источника, новость о переносе турнира «Большого шлема» застала Саймона врасплох.
Многие теннисисты недовольны переносом сроков турнира. Спортсмены уже сетовали, что коммуникация между ними и организаторами не выстроена должным образом. После появления информации о переносе «Ролан Гаррос» недовольство информированием выразили француженка Ализе Корне, аргентинец Диего Шварцман и канадец Вашек Поспишил.
«Ролан Гаррос» будет проходить с 20 сентября по 4 октября. Предполагалось, что турнир начнётся 18 мая. Но организаторы опасаются, что к этому времени не удастся организовать соревнования.
«Ролан Гаррос» из-за переноса будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария), Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). В это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.
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