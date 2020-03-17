Глава WTA был удивлён решением о переносе «Ролан Гаррос»

Стив Саймон, исполнительный директор WTA, не знал, что организаторы планируют перенести Открытый чемпионат Франции по теннису с мая на сентябрь, утверждает The New York Times. По данным источника, новость о переносе турнира «Большого шлема» застала Саймона врасплох.

Многие теннисисты недовольны переносом сроков турнира. Спортсмены уже сетовали, что коммуникация между ними и организаторами не выстроена должным образом. После появления информации о переносе «Ролан Гаррос» недовольство информированием выразили француженка Ализе Корне, аргентинец Диего Шварцман и канадец Вашек Поспишил.

«Ролан Гаррос» будет проходить с 20 сентября по 4 октября. Предполагалось, что турнир начнётся 18 мая. Но организаторы опасаются, что к этому времени не удастся организовать соревнования.

«Ролан Гаррос» из-за переноса будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария), Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). В это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.

«Странное решение». Организаторы «Ролан Гаррос» растаскивают сезон на куски Французская федерация тенниса перенесла «Ролан Гаррос» не сентябрь. В эти сроки должны пройти турнир в Питере, Лэйвер Кап и другие.