Директор Кубка Дэвиса бросил вызов Рублёву, предложив понабивать ракеткой туалетную бумагу

Турнирный директор Кубка Дэвиса Гало Бланко запустил новый челлендж. Функционер предложил понабивать торцом теннисной ракетки рулон туалетной бумаги. Необычный вызов он назвал 20 touch challenge — челлендж 20 касаний. Челлендж Бланко передал российскому теннисисту Андрею Рублёву.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Кубка Дэвиса.

В настоящее время многие спортсмены находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Рекомендуется без лишней нужды не выходить из дома и максимально ограничить общение с посторонними. Находясь дома, люди начинают придумывать различные челленджи.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.