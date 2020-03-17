Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Директор Кубка Дэвиса бросил вызов Рублёву, предложив понабивать ракеткой туалетную бумагу

Директор Кубка Дэвиса бросил вызов Рублёву, предложив понабивать ракеткой туалетную бумагу
Теннис / WTA 0

Турнирный директор Кубка Дэвиса Гало Бланко запустил новый челлендж. Функционер предложил понабивать торцом теннисной ракетки рулон туалетной бумаги. Необычный вызов он назвал 20 touch challenge — челлендж 20 касаний. Челлендж Бланко передал российскому теннисисту Андрею Рублёву.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Кубка Дэвиса.

В настоящее время многие спортсмены находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Рекомендуется без лишней нужды не выходить из дома и максимально ограничить общение с посторонними. Находясь дома, люди начинают придумывать различные челленджи.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.

Статус: отложено! Когда ждать возобновления теннисного сезона?
Теннисный мир ещё пытается осмыслить отмену Индиан-Уэллса, а теперь аналогичная участь постигла финал Кубка Федерации в Венгрии.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020