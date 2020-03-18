Шарапова поддержала челлендж по мытью рук. Её раскритиковали

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова, в конце февраля объявившая о завершении карьеры, поддержала челлендж «Безопасные руки», запущенный для борьбы с пандемией коронавируса. Бывшая первая ракетка мира опубликовала видео, на котором тщательно моет руки.

Комментируя свои действия, Шарапова сказала, что нужно включить воду, затем выдавить побольше мыла. По её словам, чтобы мытьё было более тщательным, во время процедуры можно пару раз спеть песню Happy Birthday. Сама Мария этого делать не стала.

Видео доступно в «твиттере» Марии Шараповой.

В комментариях к видео Марию раскритиковали за то, что она не выключала кран и вода всё время лилась. Шарапова ответила: «Вы правы! Я обычно выключаю, но раньше меня никогда не снимали во время мытья рук, так что я увлеклась».

Шарапова передала челлендж нескольким людям, включая супермодель Наоми Кэмпбелл.

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«Никогда не видел Шарапову такой окрылённой, как после завершения карьеры» «Корова на льду» и другие воспоминания об ушедшей из тенниса россиянке.