«Деньги здесь ни при чём». Д. Маррей недоволен решением о переносе «Ролан Гаррос»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде, пятикратный чемпион мэйджоров в миксте британец Джейми Маррей отреагировал на решение организаторов Открытого чемпионата Франции перенести турнир на конец сентября из-за угрозы распространения коронавируса. Предполагалось, что «Ролан Гаррос» начнётся 18 мая.

«Сильный ход „Ролан Гаррос“/Федерации тенниса Франции перенести турнир на конце сентября. Я думал, что все силы в теннисе должны работать вместе в эти дни?

Деньги здесь ни при чём. Я расстроен тем, что федерация действовала сама по себе без учёта мнения других сторон (турниров, игроков и т.д.). Что будет с серией европейских и азиатских турниров, которые пройдут в те дни?" — написал Маррей в своём «твиттере».

Д. Маррей — об отмене «Мастерса» в Индиан-Уэллсе: это не сулит ничего хорошего для тура