«Деньги здесь ни при чём». Д. Маррей недоволен решением о переносе «Ролан Гаррос»
Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде, пятикратный чемпион мэйджоров в миксте британец Джейми Маррей отреагировал на решение организаторов Открытого чемпионата Франции перенести турнир на конец сентября из-за угрозы распространения коронавируса. Предполагалось, что «Ролан Гаррос» начнётся 18 мая.
«Сильный ход „Ролан Гаррос“/Федерации тенниса Франции перенести турнир на конце сентября. Я думал, что все силы в теннисе должны работать вместе в эти дни?
Деньги здесь ни при чём. Я расстроен тем, что федерация действовала сама по себе без учёта мнения других сторон (турниров, игроков и т.д.). Что будет с серией европейских и азиатских турниров, которые пройдут в те дни?" — написал Маррей в своём «твиттере».
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Французская федерация тенниса перенесла «Ролан Гаррос» не сентябрь. В эти сроки должны пройти турнир в Питере, Лэйвер Кап и другие.
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