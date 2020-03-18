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«Деньги здесь ни при чём». Д. Маррей недоволен решением о переносе «Ролан Гаррос»

«Деньги здесь ни при чём». Д. Маррей недоволен решением о переносе «Ролан Гаррос»
Теннис / ATP 0

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде, пятикратный чемпион мэйджоров в миксте британец Джейми Маррей отреагировал на решение организаторов Открытого чемпионата Франции перенести турнир на конец сентября из-за угрозы распространения коронавируса. Предполагалось, что «Ролан Гаррос» начнётся 18 мая.

«Сильный ход „Ролан Гаррос“/Федерации тенниса Франции перенести турнир на конце сентября. Я думал, что все силы в теннисе должны работать вместе в эти дни?

Деньги здесь ни при чём. Я расстроен тем, что федерация действовала сама по себе без учёта мнения других сторон (турниров, игроков и т.д.). Что будет с серией европейских и азиатских турниров, которые пройдут в те дни?" — написал Маррей в своём «твиттере».

Д. Маррей — об отмене «Мастерса» в Индиан-Уэллсе: это не сулит ничего хорошего для тура
«Странное решение». Организаторы «Ролан Гаррос» растаскивают сезон на куски
Французская федерация тенниса перенесла «Ролан Гаррос» не сентябрь. В эти сроки должны пройти турнир в Питере, Лэйвер Кап и другие.
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