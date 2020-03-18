Рублёв отреагировал на информацию о переносе «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал информацию о переносе Открытого чемпионата Франции на конец сентября из-за угрозы распространения коронавируса.

«Ролан Гаррос» перенесли, об этом я узнал из «Твиттера». Понятное дело, что это некий шок. С другой стороны, если эта ситуация сейчас не прекратится, то лучше провести «Ролан Гаррос» немного позже, чем вообще его не сыграть.



В командных видах спорта есть зарплата, а у нас, к сожалению, её нет. У нас только призовые, поэтому если мы не играем, то не зарабатываем. В этом плане всё индивидуально. Понятно, что я не могу оставить команду без зарплаты. В моём случае всё остаётся как есть.



С другими ребятами общаемся. У нас есть группа в WhatsApp, в которой поддерживаю связь с другими игроками тура, когда происходят какие-то ситуации или что-то важное. Это немного приватная группа, не могу разглашать всех вещей. Думаю, что многие ребята узнали информацию о переносе турнира не напрямую, а из интернета", — цитирует Рублёва сайт «Матч ТВ».

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 190 тыс. человек, более 7 тыс. умерло.

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