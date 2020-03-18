Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Член совета директоров ITF — о переносе «Ролан Гаррос»: такого мы не обсуждали

Член совета директоров ITF — о переносе «Ролан Гаррос»: такого мы не обсуждали
Теннис / ATP 0

Президент федерации тенниса Швейцарии, член совета директоров Международной теннисной федерации Рене Штаммбах прокомментировал решение организаторов Открытого чемпионата Франции перенести грунтовый турнир «Большого шлема» на конец сентября 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса. Штаммбах находится в карантине.

«Я не знал об этом. Две недели назад мы обсуждали сценарии. Но переноса „Ролан Гаррос“ среди них не было. Я удивлён. Не знаю, имеет ли такое решение смысл», — приводит слова Штаммбаха журналист Симон Херинг в своём «твиттере».

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 190 тыс. человек, более 7 тыс. умерло.

Рублёв отреагировал на информацию о переносе «Ролан Гаррос»
«Деньги здесь ни при чём». Д. Маррей недоволен решением о переносе «Ролан Гаррос»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020