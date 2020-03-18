Член совета директоров ITF — о переносе «Ролан Гаррос»: такого мы не обсуждали

Президент федерации тенниса Швейцарии, член совета директоров Международной теннисной федерации Рене Штаммбах прокомментировал решение организаторов Открытого чемпионата Франции перенести грунтовый турнир «Большого шлема» на конец сентября 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса. Штаммбах находится в карантине.
«Я не знал об этом. Две недели назад мы обсуждали сценарии. Но переноса „Ролан Гаррос“ среди них не было. Я удивлён. Не знаю, имеет ли такое решение смысл», — приводит слова Штаммбаха журналист Симон Херинг в своём «твиттере».
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 190 тыс. человек, более 7 тыс. умерло.
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