Канадский теннисист назвал «безумием» решение о переносе «Ролан Гаррос»

Канадский теннисист Вашек Поспишил выразил недовольство решением организаторов Открытого чемпионата Франции перенести соревнования на конец сентября 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

«Это безумие. Громокое заявление „Ролан Гаррос“ о смене даты проведения на неделю после US Open. Никакой коммуникации с игроками или ATP. В этом виде спорта у нас никакого голоса. Пришло время к единству игроков», — написал Поспишил в своём «твиттере».

Затем Вашек добавил: «Это такое трудное время. Катастрофа затронула всех. Улучшение коммуникации и совместная работа для поиска решений должны быть приоритетом, а не принятие эгоистичных/высокомерных решений для дальнейшего негативного влияния на тур».

Член совета директоров ITF — о переносе «Ролан Гаррос»: такого мы не обсуждали

Рублёв отреагировал на информацию о переносе «Ролан Гаррос»