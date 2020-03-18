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Канадский теннисист назвал «безумием» решение о переносе «Ролан Гаррос»

Канадский теннисист назвал «безумием» решение о переносе «Ролан Гаррос»
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Вашек Поспишил выразил недовольство решением организаторов Открытого чемпионата Франции перенести соревнования на конец сентября 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

«Это безумие. Громокое заявление „Ролан Гаррос“ о смене даты проведения на неделю после US Open. Никакой коммуникации с игроками или ATP. В этом виде спорта у нас никакого голоса. Пришло время к единству игроков», — написал Поспишил в своём «твиттере».

Затем Вашек добавил: «Это такое трудное время. Катастрофа затронула всех. Улучшение коммуникации и совместная работа для поиска решений должны быть приоритетом, а не принятие эгоистичных/высокомерных решений для дальнейшего негативного влияния на тур».

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