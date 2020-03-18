Канадский теннисист назвал «безумием» решение о переносе «Ролан Гаррос»
Канадский теннисист Вашек Поспишил выразил недовольство решением организаторов Открытого чемпионата Франции перенести соревнования на конец сентября 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.
«Это безумие. Громокое заявление „Ролан Гаррос“ о смене даты проведения на неделю после US Open. Никакой коммуникации с игроками или ATP. В этом виде спорта у нас никакого голоса. Пришло время к единству игроков», — написал Поспишил в своём «твиттере».
Затем Вашек добавил: «Это такое трудное время. Катастрофа затронула всех. Улучшение коммуникации и совместная работа для поиска решений должны быть приоритетом, а не принятие эгоистичных/высокомерных решений для дальнейшего негативного влияния на тур».
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Французская федерация тенниса перенесла «Ролан Гаррос» не сентябрь. В эти сроки должны пройти турнир в Питере, Лэйвер Кап и другие.
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